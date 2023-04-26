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Голова ООН прямує до Вашингтона, щоб "врятувати" зернову угоду, - NYT

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Вашингтон, Середа 26 квітня 2023 11:53
Голова ООН прямує до Вашингтона, щоб "врятувати" зернову угоду, - NYT Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерреш (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Ентоні Блінкеном у рамках продовження зусиль із порятунку чорноморської "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Як повідомляється, у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що угода "в глухому куті" і що термін її дії скоро закінчиться.

Очікується, що Гутерріш зустрінеться з держсекретарем Блінкеном і членами Конгресу протягом трьох днів у Вашингтоні після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок.

Зазначається, що серед тем, які він обговорить - війна в Україні та "зернова угода", яка все частіше виявляється під загрозою через скарги Росії на те, що аспекти угоди, які сприятимуть експорту російського зерна та добрив, не виконуються.

"Ми перебуваємо в дуже делікатний час у відновленні Чорноморської ініціативи", - заявив у вівторок речник Гутерріша Стефан Дюжаррік.

На прес-конференції в ООН пан Лавров повторив скарги на те, що Росія має проблеми з продажем власного зерна та добрив через санкції на її фінансові операції.

Організація Об’єднаних Націй підкреслила важливість угоди, яка дозволила понад 29 мільйонів тонн зерна з України потрапити на світові ринки, в тому числі в рамках гуманітарної допомоги. Організація Об’єднаних Націй і Туреччина допомогли досягти угоди в липні минулого року, щоб дозволити Україні експортувати зерно через Чорне море.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що працює над просуванням паралельної частини угоди, пов’язаної з відновленням експорту російського аміаку - інгредієнта добрив - через трубопровід через Україну до чорноморського порту Одеса.

"Але залишається кілька перешкод, які ми намагаємося подолати", - сказав Дюжаррік.

У понеділок Організація Об’єднаних Націй заявила, що Гутерріш передав Лаврову листа на ім’я президента Росії Володимира Путіна, в якому виклав нову пропозицію щодо продовження угоди.

"Поки що ми не бачимо бажання західних країн виконати те, що необхідно для успішної реалізації ініціативи генсека. Ми переглянемо його ідеї ", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Україна закликала до колективного тиску на Росію для продовження зернової угоди.

Також раніше ми писали про те, що в Росії злякалися нових санкцій і пригрозили розірвати зернову угоду.

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