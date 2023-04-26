Глава ООН едет в Вашингтон, чтобы "спасти" зерновое соглашение, - NYT

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном в рамках продолжения усилий по спасению черноморской "зерновой сделки".

Как сообщается, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение "в тупике" и что срок его действия скоро истечет.

Ожидается, что Гутерриш встретится с Блинкеном и членами Конгресса в течение трех дней в Вашингтоне после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник.

Среди тем, которые он обсудит - война в Украине и "зерновое соглашение", которое все чаще оказывается под угрозой из-за жалобы России на то, что аспекты сделки, которые будут способствовать экспорту российского зерна и удобрений, не выполняются.

"Мы находимся в очень щепетильном времи по возобновлению Черноморской инициативы", - заявил во вторник спикер Гутерриша Стефан Дюжаррик.

На пресс-конференции в ООН Лавров повторил жалобы на то, что у России проблемы с продажей собственного зерна и удобрения из-за санкций на ее финансовые операции.

Организация Объединенных Наций подчеркнула важность сделки, которая позволила более 29 млн тонн зерна из Украины попасть на мировые рынки, в том числе в рамках гуманитарной помощи. Организация Объединенных Наций и Турция помогли добиться соглашения в июле прошлого года, чтобы позволить Украине экспортировать зерно через Черное море.

Организация Объединенных Наций заявила, что работает над продвижением параллельной части соглашения, связанного с возобновлением экспорта российского аммиака - ингредиента удобрений - через трубопровод через Украину в черноморский порт Одесса.

"Но остается несколько препятствий, которые мы пытаемся преодолеть", - сказал Дюжаррик.

В понедельник Организация Объединенных Наций заявила, что Гутерриш передал Лаврову письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором изложил новое предложение о продлении соглашения.