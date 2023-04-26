Глава ООН едет в Вашингтон, чтобы "спасти" зерновое соглашение, - NYT
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном в рамках продолжения усилий по спасению черноморской "зерновой сделки".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.
Как сообщается, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение "в тупике" и что срок его действия скоро истечет.
Ожидается, что Гутерриш встретится с Блинкеном и членами Конгресса в течение трех дней в Вашингтоне после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник.
Среди тем, которые он обсудит - война в Украине и "зерновое соглашение", которое все чаще оказывается под угрозой из-за жалобы России на то, что аспекты сделки, которые будут способствовать экспорту российского зерна и удобрений, не выполняются.
"Мы находимся в очень щепетильном времи по возобновлению Черноморской инициативы", - заявил во вторник спикер Гутерриша Стефан Дюжаррик.
На пресс-конференции в ООН Лавров повторил жалобы на то, что у России проблемы с продажей собственного зерна и удобрения из-за санкций на ее финансовые операции.
Организация Объединенных Наций подчеркнула важность сделки, которая позволила более 29 млн тонн зерна из Украины попасть на мировые рынки, в том числе в рамках гуманитарной помощи. Организация Объединенных Наций и Турция помогли добиться соглашения в июле прошлого года, чтобы позволить Украине экспортировать зерно через Черное море.
Организация Объединенных Наций заявила, что работает над продвижением параллельной части соглашения, связанного с возобновлением экспорта российского аммиака - ингредиента удобрений - через трубопровод через Украину в черноморский порт Одесса.
"Но остается несколько препятствий, которые мы пытаемся преодолеть", - сказал Дюжаррик.
В понедельник Организация Объединенных Наций заявила, что Гутерриш передал Лаврову письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором изложил новое предложение о продлении соглашения.
"Пока мы не видим желания западных стран выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генсека. Мы пересмотрим его идеи", - сказал Лавров.
Напомним, что Украина призвала к коллективному давлению на Россию для продления зерновой сделки.
Также ранее мы писали о том, что в России испугались новых санкций и пригрозили расторгнуть зерновую сделку.
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