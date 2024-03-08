Голова НБУ спростував чутки про відплив коштів з банків через закон про мобілізацію

"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", - написав він.

Пишний повідомив, що НБУ детально проаналізував динаміку коштів на рахунках у грудні-лютому.

За його словами, по-перше, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники. "Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи. Бізнес та держава намагаються завершити всі розрахунки, у тому числі і щодо зарплат, до кінця року, а на початку наступного року населення ці кошти витрачає або інвестує", - повідомив він.

Як зазначив голова НБУ, рекорд дійсно мав місце: за 2023 рік обсяг гривневих коштів на рахунках населення у банках збільшився на 121 млрд гривень, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму - 711 млрд гривень.

"По-друге, ми не побачили помітного впливу законопроекту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку", - додав він.

По-третє, НБУ також не побачив зв’язку січневих відпливів із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (що вже спростували в Міністерстві фінансів).

По-четверте, ніяких проривних новацій щодо розкриття банківської таємниці НБУ у лютому не затверджував. "Ми лише уточнили термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації, який уповноважені державні органи в установленому порядку мали і до цих змін. НБУ і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані проти тіньового сектору, водночас суворо відстоюючи захист конфіденційності банківських операцій відповідно до світових стандартів", - додав Пишний.

По-п’яте, протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд гривень, повідомив голова НБУ та оприлюднив дані щодо динаміки.

За даними НБУ, за лютий обсяг коштів зріс на 2,3% і компенсував майже аналогічне падіння за січень.

Обговорення "відтоку" вкладів

Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

Проте заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що незначний відтік вкладів не є наслідком можливих законодавчих змін, а традиційним сезонним явищем.