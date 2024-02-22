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У Фонді гарантування вкладів пояснили відтік депозитів громадян на початку року

Україна, Четвер 22 лютого 2024 14:59
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У Фонді гарантування вкладів пояснили відтік депозитів громадян на початку року Фото: депозити скоротилися через сезонний фактор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незначний відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки.

Про це заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Загалом же в банківській системі вже фіксується поступове збільшення суми вкладів фізосіб та ФОП, яка на початок лютого склала майже 1,2 трлн гривень, сказала вона.

За її словами, при цьому структура вкладів у розрізі валют та за строковістю останні два роки залишається стабільною, що свідчить про збереження довіри вкладників.

Заява Гетманцева

Нагадаємо, минулого тижня голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення міг призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

Водночас він сказав, що "норми законопроекту, що передбачають блокування банківських рахунків, не будуть підтримані".

За даними НБУ, вклади населення в гривні скоротилися за січень лише на 20 млрд гривень, що є звичайним місячним коливання.

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