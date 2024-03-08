Глава НБУ опроверг слухи об оттоке денег из банков из-за закона о мобилизации

"В тезисе "Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности", - написал он.

Пышный сообщил, что НБУ подробно проанализировал динамику средств на счетах в декабре-феврале.

По его словам, во-первых, основное влияние на динамику средств на счетах оказали сезонные факторы. "Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время. Бизнес и государство пытаются завершить все расчеты, в том числе и по зарплатам, до конца года, а в начале в следующем году население эти средства тратит или инвестирует", - сообщил он.

Как отметил глава НБУ, рекорд действительно имел место: за 2023 год объем гривневых средств на счетах населения в банках увеличился на 121 млрд гривен, или на 20,5%, и достиг исторического максимума - 711 млрд гривен.

"Во-вторых, мы не увидели заметного влияния законопроекта о мобилизации. Более того, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и дальше увеличивались. Кроме того, профильный комитет парламента четко сформулировал, что не будет поддерживать норму по блокированию счетов. Это возможно, как и сейчас, исключительно в судебном порядке", - добавил он.

В-третьих, НБУ также не увидел связи январского оттока с вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (уже опровергнутых в Министерстве финансов).

В-четвертых, никаких прорывных новаций по раскрытию банковской тайны НБУ в феврале не утверждал. "Мы лишь уточнили терминологию согласно изменениям в законодательстве относительно доступа к информации, который уполномоченные государственные органы в установленном порядке имели и до этих изменений. НБУ и дальше будет поддерживать инициативы, направленные против теневого сектора, строго отстаивая защиту конфиденциальности банковских операций в соответствии с мировыми стандартами ", - добавил Пышный.

В-пятых, в течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд гривен, сообщил глава НБУ и обнародовал данные по динамике.

По данным НБУ, за февраль объем средств вырос на 2,3% и компенсировал почти аналогичное падение за январь.

Обсуждение "оттока" вкладов

Напомним, в феврале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению могло привести "определенный негативный эффект", связанный с нормами законопроекта о мобилизации.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай заявила, что незначительный отток вкладов не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением.