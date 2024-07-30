Міністр фінансів пояснив, що впливає на курс долара до гривні

Міністерство фінансів не втручається в курсову політику Національного банку України та сприймає курс долара до гривні таким, який є.

Відповідаючи на питання щодо збільшення доходів бюджету через зростання курсу долара, Марченко сказав:

"Ви вважаєте, що ми радіємо, що сьогодні курс 42, а плачемо завтра, що він 40? Ні, ми не реагуємо на ці речі, щоб нас не звинувачували, що ми певним чином створюємо очікування ринку. Ми сприймаємо ті курси, які є".

Міністр нагадав, що середньорічний курс в бюджеті закладено на рівні 40,7 грн/долар, на грудень - 42 грн/долар.

"Чи це є таргет, чи це є індикатив? Ні, не є. НБУ виходить з власних міркувань, коли та як проводити курсову політику. Якщо буде 42, 45 чи 40, ми сприймемо цю ситуацію", - сказав він.

Марченко визнав, що для Мінфіну можуть бути певні наслідки від курсу. "Ми не можемо сказати, що це чинник, який можна визначати. Тим більше це не буде робити Мінфін", - додав міністр.