Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара

Национальный банк Украины заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал себе стабилизирующую функцию для экономики. Колебания будут происходить в обе стороны.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию " Экономическая правда ".

"Мы не толерантны к девальвации. Мы толерантны к гибкости - умеренным колебаниям курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы не происходили, если они не угрожают ценовой стабильности", - сказал он.

По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

"Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть. Мы "срезаем" пики опасной волатильности и поддерживаем конструктивную неопределенность", - добавил Пышный.

Отвечая на вопрос, учитывает ли НБУ потребности Министерства финансов в своей валютной политике, Пышный ответил: "Нет. У них свой мандат, а у нас - свой".

"Но мы не функционируем в вакууме, принимаем во внимание и внешние, и внутренние факторы, определяем и анализируем риски. И учитываем их при определении оптимальной модели монетарной и курсовой политики, наилучшим образом обеспечивающей реализацию мандата НБУ", - добавил глава НБУ.

Курс доллара на рынке и бюджете

Напомним, за первые семь месяцев 2024 года официальный курс доллара вырос на 8% до 41 гривны. НБУ фактически контролирует курс посредством интервенций на межбанке. В июле курс прыгнул до 41,50 грн/доллар, после чего НБУ заявил, что это уже опасно для ценовой стабильности, и начал снижать курс.

Ранее Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что министерство не вмешивается в курсовую политику НБУ.

Министр напомнил, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 40,7 грн/доллар, на декабрь – 42 грн/доллар. "Является ли это таргетом или индикативом? Нет, не является. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию", - сказал он.

В Нацбанке также неоднократно заявляли, что бюджетное значение курса не является для центробанка ни прогнозом, ни целью.