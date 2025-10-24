Голова НБУ назвав наслідки для банків від підвищення податку на прибуток до 50%

НБУ виступає проти планів Верховної Ради підвити податок на прибуток банків до 50%. Це може призвести до додаткових видатків з бюджету для державних банків.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
"Ми не підтримуємо це рішення і вважаємо, що втретє застосування до банківської системи підвищеного рівня оподаткування прибутку, а це по суті подвоєна ставка, є неправильним", - сказав він.
За словами голови НБУ, банківська система вже сьогодні сплачує 25% податку на прибуток - це єдина сфера української економіки, де діє підвищений рівень оподаткування на постійній основі.
"Решта платять 18%. Є ще небанківський фінансовий сектор, який також оподатковується за ставкою 25%", - додав Пишний.
Пишний нагадав, що саме Національний банк ініціював урівняння ставок оподаткування банківських і небанківських фінансових установ, щоб уникнути податкового арбітражу. Водночас, на думку НБУ, чергове підвищення податку є небезпечним.
"Ми вважаємо, що це рішення не дасть тих фіскальних результатів, які наразі декларуються, але може створити обмеження для діяльності банків і спровокувати потребу в докапіталізації державних банків за рахунок держбюджету", - зазначив він.
Голова НБУ наголосив, що стабільність і передбачуваність податкової системи є ключовими для залучення інвестицій.
"Це один із факторів, які беруть до уваги інвестори, коли розглядають Україну як потенційний напрямок для капіталовкладень", - підкреслив Пишний.
Він також нагадав, що коли екстраподаток для банків запроваджували вперше, Україна брала на себе зобов’язання, що це буде разова дія. "Потім його застосували вдруге, а тепер ми бачимо третю спробу. Це викликає запитання і тривогу у потенційних інвесторів", - сказав голова НБУ.
"Загальний висновок - Національний банк не підтримує цю ініціативу. Ми вже публічно вказували на ризики, можливі негативні наслідки та обмеження, які це рішення може спричинити", - підсумував він.
Нагадаємо, податок на прибуток українських банків може зрости до 50%. Норма може запрацювати у 2026 році та дасть бюджету близько 30 млрд гривень. Парламент підтримав проєкт №14097 в першому читанні, який подав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
У 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%). Ставка у 50% діяла у 2023 і 2024 роках.
За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).