Голова НБУ назвав наслідки для банків від підвищення податку на прибуток до 50%

"Ми не підтримуємо це рішення і вважаємо, що втретє застосування до банківської системи підвищеного рівня оподаткування прибутку, а це по суті подвоєна ставка, є неправильним", - сказав він.

За словами голови НБУ, банківська система вже сьогодні сплачує 25% податку на прибуток - це єдина сфера української економіки, де діє підвищений рівень оподаткування на постійній основі.

"Решта платять 18%. Є ще небанківський фінансовий сектор, який також оподатковується за ставкою 25%", - додав Пишний.

Ризики для банків і бюджету

Пишний нагадав, що саме Національний банк ініціював урівняння ставок оподаткування банківських і небанківських фінансових установ, щоб уникнути податкового арбітражу. Водночас, на думку НБУ, чергове підвищення податку є небезпечним.

"Ми вважаємо, що це рішення не дасть тих фіскальних результатів, які наразі декларуються, але може створити обмеження для діяльності банків і спровокувати потребу в докапіталізації державних банків за рахунок держбюджету", - зазначив він.

Вплив на розвиток

Голова НБУ наголосив, що стабільність і передбачуваність податкової системи є ключовими для залучення інвестицій.

"Це один із факторів, які беруть до уваги інвестори, коли розглядають Україну як потенційний напрямок для капіталовкладень", - підкреслив Пишний.

Він також нагадав, що коли екстраподаток для банків запроваджували вперше, Україна брала на себе зобов’язання, що це буде разова дія. "Потім його застосували вдруге, а тепер ми бачимо третю спробу. Це викликає запитання і тривогу у потенційних інвесторів", - сказав голова НБУ.

"Загальний висновок - Національний банк не підтримує цю ініціативу. Ми вже публічно вказували на ризики, можливі негативні наслідки та обмеження, які це рішення може спричинити", - підсумував він.