Глава НБУ назвал последствия для банков от повышения налога на прибыль до 50%

НБУ выступает против планов Верховной Рады повысить налог на прибыль банков до 50%. Это может привести к дополнительным расходам из бюджета для государственных банков.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"Мы не поддерживаем это решение и считаем, что в третий раз применение к банковской системе повышенного уровня налогообложения прибыли, а это по сути удвоенная ставка, является неправильным", - сказал он.
По словам главы НБУ, банковская система уже сегодня платит 25% налога на прибыль - это единственная сфера украинской экономики, где действует повышенный уровень налогообложения на постоянной основе.
"Остальные платят 18%. Есть еще небанковский финансовый сектор, который также облагается налогом по ставке 25%", - добавил Пышный.
Пышный напомнил, что именно Национальный банк инициировал уравнивание ставок налогообложения банковских и небанковских финансовых учреждений, чтобы избежать налогового арбитража. В то же время, по мнению НБУ, очередное повышение налога является опасным.
"Мы считаем, что это решение не даст тех фискальных результатов, которые сейчас декларируются, но может создать ограничения для деятельности банков и спровоцировать потребность в докапитализации государственных банков за счет госбюджета", - отметил он.
Глава НБУ подчеркнул, что стабильность и предсказуемость налоговой системы являются ключевыми для привлечения инвестиций.
"Это один из факторов, которые принимают во внимание инвесторы, когда рассматривают Украину как потенциальное направление для капиталовложений", - подчеркнул Пышный.
Он также напомнил, что когда экстра-налог для банков вводили впервые, Украина брала на себя обязательства, что это будет разовое действие "Затем его применили во второй раз, а теперь мы видим третью попытку. Это вызывает вопросы и тревогу у потенциальных инвесторов", - сказал глава НБУ.
"Общий вывод - Национальный банк не поддерживает эту инициативу. Мы уже публично указывали на риски, возможные негативные последствия и ограничения, которые это решение может повлечь", - подытожил он.
Напомним, налог на прибыль украинских банков может вырасти до 50%. Норма может заработать в 2026 году и даст бюджету около 30 млрд гривен. Парламент поддержал проект №14097 в первом чтении, который подал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
В 2025 году для банков действует повышенная ставка налога на прибыль - 25% (для остальных предприятий - 18%). Ставка в 50% действовала в 2023 и 2024 годах.
По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).