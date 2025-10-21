ua en ru
Податок на прибуток українських банків знову зросте до 50%

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 14:22
Податок на прибуток українських банків знову зросте до 50%
Автор: Олександр Білоус

Податок на прибуток українських банків знову зросте до 50%. Норма запрацює у 2026 році та дасть бюджету близько 30 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради на Youtube.

Парламент підтримав проєкт №14097 в першому читанні, який подав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".

Норми закону

Законопроєктом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.

Підвищення податків

Нагадаємо, у 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%).

Ставка у 50% діяла у 2023 і 2024 роках.

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).

Серед 60 банків України сім державних. За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,4 млрд гривень).

