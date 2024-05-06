Голова НБУ дав роз'яснення, від чого залежить курс гривні до долара

Він нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо курсу. "Ми відповідаємо за курсову стійкість, ми бачимо що валютний ринок після переходу від фіксованого курсу до "керованої гнучкості" функціонує, дедалі більше орієнтуючись на попити пропозицію. Це саме те чого ми прагнули. Ми бачимо коливання, ми бачимо що ці коливання пов'язані в першу чергу із факторами, які існували до війни, сезонність. Ми бачимо що ці коливання на сьогоднішній день не створюють якогось небезпечного тиску", - сказав він.

Пишний підтвердив що НБУ буде присутній на ринку і буде і далі забезпечувати курсову стійкість, але при цьому забезпечуючи ринку можливість реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні фактори.

"Ми, бачимо що ми попри війну повертаємося до нормальності, яка до певної міри модифікована з огляду на ризики і обставини, пов'язані з війною", - повідомив голова НБУ.

За його словами, НБУ планує повернутися до інфляційного таргетування та гнучкого курсу, коли будуть умови.

"Моє повідомлення населенню: ситуація доволі контрольована, ризики залишаються, та й власне ми все це прекрасно розуміємо, нам на голову з вами падають такі самі бомби, як і решті українців, які знаходяться тут і зараз під час цієї війни. Тому нам не потрібно говорити про ризики, ми їх розуміємо усвідомлюємо, але наше завдання і Національного банку - забезпечити безумовне за будь-яких умов, як написано зараз в нашій стратегії, виконання нашого мандату: це курсова та цінова стабільність. Поки що мені здається нам це вдається", - сказав Пишний.