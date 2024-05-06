Глава НБУ дал разъяснение, от чего зависит курс гривны к доллару

Он напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по курсу. "Мы отвечаем за курсовую устойчивость, мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к "управляемой гибкости" функционирует, все больше ориентируясь на спрос на предложение. Это именно то, к чему мы стремились. Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим, что эти колебания на сегодняшний день не создают какого-либо опасного давления", - сказал он.

Пышный подтвердил, что НБУ будет присутствовать на рынке и будет и дальше обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом обеспечивая рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.

"Мы, видим, что мы, несмотря на войну, возвращаемся к нормальности, которая в определенной степени модифицирована ввиду рисков и обстоятельств, связанных с войной", - сообщил глава НБУ.

По его словам, НБУ планирует вернуться к инфляционному таргетированию и гибкому курсу, когда будут условия.

"Мое сообщение населению: ситуация достаточно контролируемая, риски остаются, и собственно мы все это прекрасно понимаем, нам на голову с вами падают такие же бомбы, как и остальным украинцам, которые находятся здесь и сейчас во время этой войны. Поэтому нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем осознаем, но наша задача и Национального банка - обеспечить безусловное при любых условиях, как написано сейчас в нашей стратегии, выполнение нашего мандата: это курсовая и ценовая стабильность. Пока мне кажется, что нам это удается", - сказал Пышный.