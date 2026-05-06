Голова наглядової ради "Сенс Банку" тимчасово склав повноваження

20:19 06.05.2026 Ср
2 хв
Хто замінив Гладишенка на його посаді?
Іван Носальський
Голова наглядової ради "Сенс Банку" тимчасово склав повноваження Фото: Микола Гладишенко (скриншот)
Голова Наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень за власною ініціативою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Сенс Банку".

Як зазначив Гладишенко, він ухвалив таке рішення на період, необхідний для з'ясування всіх обставин на тлі скандальних чуток у ЗМІ.

Напередодні, 5 травня, він брав участь у засіданні ТСК Верховної Ради з економічної безпеки, де відповідав на запитання членів комісії.

Хто став новим головою

Під час позачергового засідання наглядової ради виконання повноважень голови було покладено на Петра Новака.

Новак приєднався до Наглядової ради "Сенс Банку" у жовтні 2025 року як незалежний член. Він має більш ніж 20-річний досвід у банківській сфері та управлінні інвестиціями.

Зокрема, Пьотр Новак:

  • є громадським радником президента Польщі Кароля Навроцького;
  • обіймав посади міністра розвитку економіки та технологій, а також заступника міністра фінансів Республіки Польща;
  • працював у Міжнародному валютному фонді (МВФ) у Вашингтоні.

Як працює банк

У банку запевнили, що всі сервіси продовжують працювати без змін і залишаються доступними клієнтам. Установа продовжує діяти відповідно до законодавчих процедур і міжнародних практик корпоративного управління, забезпечуючи стабільну роботу.

Скандальні чутки про "Сенс Банк"

Нагадаємо, днями "Укрправда" оприлюднила нові фрагменти так званих "плівок Тимура Міндіча".

Згідно з аудіозаписами, фігурант справи "Мідас" Олександр Цукерман обговорював із радником керівника "Сенс Банку" Василем Веселим кандидатури до наглядової ради банку.

За даними УП, Веселий хотів, щоб туди ввійшли Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Єва де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк.

Буквально через 40 днів після розмови Кабмін призначив усіх вищезазначених осіб до наглядової ради "Сенс Банку".

Також у ЗМІ поширювали чутки, що Гладишенко нібито був "смотрящим" за банком від ОП.

Сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський сказав, що "Сенс Банк" мають приватизувати цього року.

