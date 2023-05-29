Голова "Нафтогазу" назвав ціну газу для населення до 1 травня 2024 року

Ціни на газ для населення протягом року змінюватися не будуть. Українці платитимуть 7,96 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню NV .

"Для побутових клієнтів вона залишається незмінною - 7,96 гривень за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно",

За його словами, це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.