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Голова "Нафтогазу" назвав ціну газу для населення до 1 травня 2024 року

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 12:03
Голова "Нафтогазу" назвав ціну газу для населення до 1 травня 2024 року Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ для населення протягом року змінюватися не будуть. Українці платитимуть 7,96 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню NV.

"Для побутових клієнтів вона залишається незмінною - 7,96 гривень за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно",

За його словами, це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію річного тарифу до 1 травня 2024 року. Вартість газу у тарифному плані "Фіксований" становитиме 7,96 гривень за кубометр. Держкомпанія поставляє газ для 98% домогосподарств.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Ціна на газ Нафтогаз України
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