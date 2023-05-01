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"Нафтогаз" назвав ціну газу для населення на наступні 12 місяців

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 08:14
"Нафтогаз" назвав ціну газу для населення на наступні 12 місяців Фото: газ буде коштувати 7,96 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію річного тарифу до 1 травня 2024 року. Держкомпанія поставляє газ для 98% домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно з повідомленням, вартість газу у тарифному плані "Фіксований" становитиме 7,96 гривень за кубометр.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Нафтогаз України Ціна на газ
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