Глава "Нафтогаза" назвал цену газа для населения до 1 мая 2024 года

Цены на газ для населения в течение года изменяться не будут. Украинцы будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева изданию NV.

"Для бытовых клиентов она остается неизменной - 7,96 гривен за кубометр с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно", По его словам, данное решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.