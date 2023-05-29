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Глава "Нафтогаза" назвал цену газа для населения до 1 мая 2024 года

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 12:03
Глава "Нафтогаза" назвал цену газа для населения до 1 мая 2024 года Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ для населения в течение года изменяться не будут. Украинцы будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева изданию NV.

"Для бытовых клиентов она остается неизменной - 7,96 гривен за кубометр с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно",

По его словам, данное решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтегаз Украины" продлила действие годового тарифа до 1 мая 2024 года. Стоимость газа в тарифном плане "Фиксированный" составит 7,96 гривен за кубометр. Госкомпания поставляет газ для 98% домохозяйств.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ . Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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