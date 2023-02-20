Голова "Нафтогазу" назвав суму збитків компанії від обстрілів

"Якщо говорити про гроші, то ми маємо збитків на понад 1 млрд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. Одне з найбільших руйнувань - Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк", - сказав він.

За його, словами, усі ці пошкодження знаходяться переважно у Харківській області, яка потерпає від обстрілів з початку повномасштабної війни.

Водночас у четвертому кварталі 2022 року компанія збільшила видобуток, зокрема, за рахунок збільшення потужностей у західних областях. "Укргазвидобування" видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).

Цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що об'єми збільшать і приватні видобувні компанії. "Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу", - сказав він.

Чернишов також повідомив, що "Нафтогаз" закінчив 2022 рік зі збитками, але у 2023 році може отримати прибуток. "Який саме прибуток має бути, я оголошу згодом, коли вирішиться питання про дефолт і реструктуризацію боргу",- сказав він.