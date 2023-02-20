RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава "Нафтогаза" назвал сумму ущерба компании от обстрелов

Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Материальный ущерб НАК "Нафтогаз Украины" от обстрелов россиян во время войны составляет более 1 млрд долларов. Большинство разрушений - в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Алексея Чернышова изданию NV.

"Если говорить о деньгах, то у нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений - Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк", - сказал он.

По его словам, все эти повреждения находятся преимущественно в Харьковской области, которая страдает от обстрелов с начала полномасштабной войны.

В то же время в четвертом квартале 2022 года компания увеличила добычу, в частности, за счет увеличения мощностей в западных областях. "Укргаздобыча" добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного).

В этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. "Таким образом, в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа", - сказал он.

Чернышов также сообщил, что "Нафтогаз" закончил 2022 год с убытком, но в 2023 году может получить прибыль. "Какая именно прибыль должна быть, я объявлю впоследствии, когда решится вопрос о дефолте и реструктуризации долга",- сказал он.

Напомним, в декабре Алексей Чернышов заявил, что атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины