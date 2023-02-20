Глава "Нафтогаза" назвал сумму ущерба компании от обстрелов

"Если говорить о деньгах, то у нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений - Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк", - сказал он.

По его словам, все эти повреждения находятся преимущественно в Харьковской области, которая страдает от обстрелов с начала полномасштабной войны.

В то же время в четвертом квартале 2022 года компания увеличила добычу, в частности, за счет увеличения мощностей в западных областях. "Укргаздобыча" добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного).

В этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. "Таким образом, в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа", - сказал он.

Чернышов также сообщил, что "Нафтогаз" закончил 2022 год с убытком, но в 2023 году может получить прибыль. "Какая именно прибыль должна быть, я объявлю впоследствии, когда решится вопрос о дефолте и реструктуризации долга",- сказал он.