Голова "Нафтогазу" назвав суму боргу "Газпрому" за транзит
Станом на вересень "Газпром" недоплатив НАК "Нафтогаз України" за транзит газу близько 200 млн доларів. За контрактом російська компанія повинна платити за принципом "качай або плати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови правління НАК Юрій Вітренко агентству "Інтерфакс-Україна".
"Приблизно 200 млн доларів. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щомісяця", - сказав Вітренко.
При цьому він зазначив, що вимога щодо недоплати - це перша вимога, зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами.
Водночас глава "Нафтогазу" повідомив, що можливе зупинення Росією транзиту газу через Україну, до чого готується компанія, також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.
"Виставляти рахунки (після зупинення транзиту, - ред.) будемо, і, можливо, зупинення транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем - потрібно бути до цього готовим", - сказав Вітренко.
Нагадаємо, раніше "Газпром" погрожував відмовитися оплачувати транзит, якщо "Нафтогаз" не відмовиться від подання позову до арбітражу. Проте голова НАК Юрій Вітренко заявив, що плани міняти не має наміру.
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