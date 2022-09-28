Арбітраж відбудеться незалежно від участі "Газпрому". В Україні відреагували на заяву про санкції

Вчорашня заява "Газпрому" з погрозами "Нафтогазу" санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Вона вкотре доводить, що "Газпром" є інструментом незаконної агресивної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

За його словами, арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому".

"Запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України, очевидно, жодним чином не впливає ані на зміст та застосування відповідного законодавства, ані на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору", - розповів він.

До того ж як каже Вітренко, відповідно до чинної угоди, "Газпром" визнав право "Нафтогазу" звертатися до арбітражу у випадку виникнення спорів. Коли "Нафтогаз" реалізовує це право, це є звичайною реалізацією договірного права, а не "недружнім актом".

"Погроза "Газпрому" про накладення російських санкцій проти законного використання "Нафтогазом" цього права вкотре доводить тісний зв’язок між "Газпромом" та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого Росія є відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року", - додав він.

До того ж Вітренко навів докази того, що у своїй заяві "Газпром" викривляє інформацію та маніпулює нею. А саме: