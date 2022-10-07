Глава "Нафтогаза" назвал сумму долга "Газпрому" за транзит
На сентябрь "Газпром" недоплатил НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа около 200 млн долларов. По контракту российская компания должна платить по принципу "качай или платы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правления НАК Юрий Витренко агентству "Интерфакс-Украина".
"Приблизительно 200 млн долларов. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается ежемесячно", - сказал Витренко.
При этом он отметил, что требование о недоплате - это первое требование, зафиксированное в арбитражной просьбе, а дальше компания работает над другими требованиями.
В то же время глава "Нафтогаза" сообщил, что возможная остановка Россией транзита газа через Украину, к чему готовится компания, также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.
"Выставлять счета (после остановки транзита, - ред.) будем, и, возможно, остановка транзита тоже будет одним из предметов рассмотрения арбитражем - нужно быть к этому готовым", - сказал Витренко.
Напомним, ранее "Газпром" угрожал отказаться оплачивать транзит, если "Нафтогаз" не откажется от подачи иска в арбитраж. Однако глава НАК Юрий Витренко заявил, что планы менять не намерен.
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