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Голова МЗС Угорщини спробував виправдати свій візит до Мінська

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П'ятниця 17 лютого 2023 23:09
Голова МЗС Угорщини спробував виправдати свій візит до Мінська Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час свого візиту він закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню війни або її розширенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap.

За його словами, під час візиту він звернувся до представників диктаторського режиму Білорусі із "мирним закликом".

"Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або до географічного розширення війни", - додав глава угорського дипломатичного відомства.

Міністр також спростував чутки про те, що він провів у Білорусі переговори з росіянами.

"Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників ", - додав Сіярто.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сіярто прибув до Мінська 13 лютого, незважаючи на участь Білорусі у війні Росії проти України.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи такий візит, заявив, що деякі політики продовжують жити у паралельному всесвіті.

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