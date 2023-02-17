Голова МЗС Угорщини спробував виправдати свій візит до Мінська
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час свого візиту він закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню війни або її розширенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap.
За його словами, під час візиту він звернувся до представників диктаторського режиму Білорусі із "мирним закликом".
"Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або до географічного розширення війни", - додав глава угорського дипломатичного відомства.
Міністр також спростував чутки про те, що він провів у Білорусі переговори з росіянами.
"Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників ", - додав Сіярто.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сіярто прибув до Мінська 13 лютого, незважаючи на участь Білорусі у війні Росії проти України.
Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи такий візит, заявив, що деякі політики продовжують жити у паралельному всесвіті.
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