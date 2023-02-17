ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Венгрии попытался оправдать свой визит в Минск

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 23:09
Глава МИД Венгрии попытался оправдать свой визит в Минск Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита он призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению войны или ее расширению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Hirlap.

По его словам, в ходе визита он обратился к представителям диктаторского режима Беларуси с "мирным призывом".

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или к географическому расширению войны", - добавил глава венгерского дипломатического ведомства.

Министр также опроверг слухи о том, что он провел в Беларуси переговоры с россиянами.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске прячась. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров ни с кем, кроме белорусских собеседников", - добавил Сийярто.

Напомним, ранее стало известно, что Сийярто прибыл в Минск 13 февраля, несмотря на участие Беларуси в войне России против Украины.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя такой визит, заявил, что некоторые политики продолжают жить в параллельной вселенной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Венгрия Война России против Украины
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен