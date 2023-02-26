Голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд уперше відвідав Україну з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.
"Провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит голови МЗС Королівства в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський за підсумками переговорів.
При цьому президент подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету та територіальній цілісності.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Саудівської Аравії виділив для України пакет гуманітарної допомоги вартістю 400 млн доларів.
Також ми писали, що в Конгресі США анонсували розслідування інформації про "таємну угоду" щодо збільшення видобутку нафти, яку нібито уклали Білий дім та Саудівська Аравія.
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