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Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину и встретился с Зеленским

Фото: глава МИД Саудовской Аравии Файсал бин Фархан Аль Сауд (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд впервые посетил Украину с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом президент Украины поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Саудовской Аравии выделило для Украины пакет гуманитарной помощи стоимостью 400 млн долларов.

Также мы писали, что в Конгрессе США анонсировали расследование информации о "секретной сделке" по увеличению добычи нефти, которую якобы заключили Белый дом и Саудовская Аравия.

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