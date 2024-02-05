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Голова МЗС Португалії разом із міністром освіти приїхали до Києва

Фото: міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью та міністр освіти Жоау Кошта приїхали у Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС Португалії в Twitter.

"Глава МЗС і міністр освіти щойно прибули до Києва. На порядку денному дводенного візиту - війна та відновлення України", - ідеться в повідомленні.

Своєю чергою Кравінью заявив, що дуже радий знову бути в Києві. 

"Цього разу разом із моїм колегою міністром освіти Жуаном Костою, щоб ще раз заявити про нашу підтримку відновлення України", - заявив він. 

Допомога від Португалії

У березні минулого року Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.

Вже у квітні Португалія анонсувала поставки Україні п'яти аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Крім того, португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем великої тривалості польоту для підтримки наземних і морських операцій.

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