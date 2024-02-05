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Глава МИД Португалии вместе с министром образования приехали в Киев

Фото: министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью и министр образования Жоау Кошта приехали в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Португалии в Twitter.

"Глава МИД и министр образования только что прибыли в Киев. На повестке дня двухдневного визита - война и восстановление Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кравинью заявил, что очень рад снова быть в Киеве. 

"На этот раз вместе с моим коллегой министром образования Жуаном Костой, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке восстановления Украины", - заявил он.

Помощь от Португалии

В марте прошлого года Украина получила от Португалии танки "Leopard 2A6". Речь идет о трех единицах.

Уже в апреле Португалия анонсировала поставки Украине пяти аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Кроме того, португальский изготовитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций.

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