Глава МИД Португалии вместе с министром образования приехали в Киев

"Глава МИД и министр образования только что прибыли в Киев. На повестке дня двухдневного визита - война и восстановление Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кравинью заявил, что очень рад снова быть в Киеве.

"На этот раз вместе с моим коллегой министром образования Жуаном Костой, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке восстановления Украины", - заявил он.

Помощь от Португалии

В марте прошлого года Украина получила от Португалии танки "Leopard 2A6". Речь идет о трех единицах.

Уже в апреле Португалия анонсировала поставки Украине пяти аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Кроме того, португальский изготовитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций.

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