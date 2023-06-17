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Португалія надасть Україні безпілотники Tekever AR3, - ЗМІ

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Субота 17 червня 2023 20:45
Португалія надасть Україні безпілотники Tekever AR3, - ЗМІ Фото: Португалія надасть Україні безпілотники Tekever AR3(twitter.com/Jakepor21)
Автор: Валерія Поліщук

Португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем великої тривалості польоту для підтримки наземних і морських операцій. Цей крок фінансуватиметься Міжнародним фондом для України Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence News.

Кілька днів тому Міністерство оборони Британії опублікувало відео, на якому показало військове обладнання, що надається Україні. Поставки в рамках цього фонду фінансують Велика Британія, Данія, Ісландія, Норвегія, Литва, Швеція та Ісландія.

Видання повідомляє, що, судячи з опублікованого відео, Україна отримає великі квадрокоптери Malloy T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics, безпілотник літакового типу з можливістю вертикального зльоту і приземлення DeltaQuad Pro VTOL виробництва нідерландської фірми DeltaQuad та БПЛА Astero ISR датського виробництва.

Однак у Міноборони Великої Британії відмовилися називати конкретні назви безпілотників із відео, яке було опубліковано в соцмережах.

Генеральний директор і засновник Tekever Рікардо Мендес заявив виданню, що компанія "дуже пишається підтримкою України і вдячна Міністерству оборони Великої Британії та IFU за можливість зробити свій внесок в одну з найважливіших справ у житті".

Безпілотник Tekever AR3

AR3 - це невеликий безпілотник із великою тривалістю польоту, призначений для забезпечення широкомасштабного спостереження як на суші, так і на морі. Його максимальна вантажопідйомність становить 4 кілограми. Він може літати з крейсерською швидкістю 75-90 км/год і може підніматися за допомогою парашута.

До числа військових операторів AR3 входять Португалія, Велика Британія і Нігерія.

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