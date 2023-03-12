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Голова МЗС не очікує на поставку винищувачів Україні найближчим часом

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна навряд чи зможе отримати винищувачі для боротьби проти російської агресії найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країна може розглянути передачу Україні винищувачів Hornet. Проте питання "перебуває на дуже ранній стадії".

До того ж, президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що країна готова передати Україні усі свої винищувачі МіГ-29.

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