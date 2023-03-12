Глава МИД не ожидает поставки истребителей Украине в ближайшее время

Напомним, недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна может рассмотреть передачу Украине истребителей Hornet. Однако вопрос "находится на очень ранней стадии".

К тому же президент Польши Анджей Дуда отметил, что страна готова передать Украине все свои истребители МиГ-29.

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