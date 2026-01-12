Голова МЗС Норвегії прибув до Києва, щоб обговорити мирні зусилля

За словами Сибіги, Україна та Норвегія – близькі союзники із багатовіковою спільною історією.

"Ми почали з вшанування пам'яті наших загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності", - розповів він.

Як зазначив український міністр, сьогодні вони обговорять взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.

"Вдячний Норвегії за підтримку", - додав він.