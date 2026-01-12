Глава МИД Норвегии прибыл в Киев, чтобы обсудить мирные усилия

По словам Сибиги, Украина и Норвегия - близкие союзники с многовековой общей историей.

"Мы начали с чествования памяти наших погибших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", - рассказал он.

Как отметил украинский министр, сегодня они обсудят взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины.

"Благодарен Норвегии за поддержку", - добавил он.