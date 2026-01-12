ua en ru
Голова МЗС Норвегії прибув до Києва, щоб обговорити мирні зусилля

Понеділок 12 січня 2026 11:55
UA EN RU
Голова МЗС Норвегії прибув до Києва, щоб обговорити мирні зусилля Фото: міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде приїхав в Україну (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 12 січня міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув із візитом до Києва. Обговорюватимуть співпрацю та мирні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

За словами Сибіги, Україна та Норвегія – близькі союзники із багатовіковою спільною історією.

"Ми почали з вшанування пам'яті наших загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності", - розповів він.

Як зазначив український міністр, сьогодні вони обговорять взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.

"Вдячний Норвегії за підтримку", - додав він.

Допомога Україні від Норвегії

Норвегія продовжує підтримувати Україну як у військовій, так і в гуманітарній сферах.

Зокрема, 22 жовтня стало відомо, що країна виділяє додаткове фінансування на суму 150 млн доларів.

Раніше в Норвегії заявляли про намір зберегти допомогу Україні у 2026 році на рівні 2025 року, при цьому український напрямок користується широкою підтримкою у парламенті.

Також повідомлялось, що Норвегія виділить ще 500 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України через програму PURL. До неї приєдналися Німеччина, Нідерланди та Канада.

