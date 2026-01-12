ua en ru
Глава МИД Норвегии прибыл в Киев, чтобы обсудить мирные усилия

Понедельник 12 января 2026 11:55
Глава МИД Норвегии прибыл в Киев, чтобы обсудить мирные усилия Фото: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде приехал в Украину (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 12 января министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с визитом в Киев. Будут обсуждать сотрудничество и мирные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

По словам Сибиги, Украина и Норвегия - близкие союзники с многовековой общей историей.

"Мы начали с чествования памяти наших погибших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", - рассказал он.

Как отметил украинский министр, сегодня они обсудят взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины.

"Благодарен Норвегии за поддержку", - добавил он.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия продолжает поддерживать Украину как в военной, так и в гуманитарной сферах.

В частности, 22 октября стало известно, что страна выделяет дополнительное финансирование на сумму 150 млн долларов.

Ранее в Норвегии заявляли о намерении сохранить помощь Украине в 2026 году на уровне 2025 года, при этом украинское направление пользуется широкой поддержкой в парламенте.

Также сообщалось, что Норвегия выделит еще 500 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины через программу PURL. К ней присоединились Германия, Нидерланды и Канада.

