Глава МИД Норвегии прибыл в Киев, чтобы обсудить мирные усилия

В понедельник, 12 января министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с визитом в Киев. Будут обсуждать сотрудничество и мирные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х .

По словам Сибиги, Украина и Норвегия - близкие союзники с многовековой общей историей.

"Мы начали с чествования памяти наших погибших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", - рассказал он.

Как отметил украинский министр, сегодня они обсудят взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины.

"Благодарен Норвегии за поддержку", - добавил он.