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Голова МЗС Німеччини заявив, що українським чоловікам час повертатись на батьківщину

06:57 09.09.2026 Ср
2 хв
Німці знають, хто отримує соцвиплати чи має посвідку, і готові цим поділитися
aimg Катерина Коваль
Фото: Німеччина може передати дані про українських чоловіків (Getty Images)

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутись додому. Берлін готовий допомогти українській владі їх ідентифікувати - зокрема через дані про соціальні виплати, реєстрацію чи посвідки на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та слова голови МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля.

Вадефуль наголосив: українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутись додому. За його словами, влада Німеччини знає, хто саме тут проживає - зокрема, хто отримує соціальну допомогу, зареєстрований чи має посвідку на проживання.

Берлін готовий поділитися цими даними з Києвом, щоб допомогти ідентифікувати таких чоловіків.

Вадефуль також розповів виданню, що Україна повинна купувати більше зброї в німецьких компаній. Він пояснив це тим, що Німеччина - найбільший донор Києва, а отже, має право розраховувати на замовлення для власного оборонного сектора.

"Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині", - заявив міністр.

Заява міністра пролунала через кілька днів після того, як Німеччина звинуватила Росію в організації спроби дронової атаки на аеропорт Лейпциг/Галле в серпні - за словами влади, тоді ледь вдалось уникнути масштабної катастрофи.

Росія звинувачення заперечила. У відповідь Берлін наказав закрити російське консульство в Бонні та російський культурний центр у столиці. Голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав звинувачення Німеччини "початком справжньої війни".

"Ми мали відреагувати. Це зрозуміло всім", - відкинув ці слова Вадефуль.

Нагадаємо, Німеччина вже відмовляла частині українських чоловіків у тимчасовому захисті - нові правила стосуються тих, хто прибув до країни після 31 липня 2026 року.

Крім того, ЄС загалом посилив умови тимчасового захисту для українців - без штампу про перетин кордону в паспорті можуть виникнути проблеми з оформленням статусу.

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