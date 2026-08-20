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ЄС змінив умови тимчасового захисту для українців: без якої відмітки відмовлять

15:08 20.08.2026 Чт
2 хв
Рішення почне діяти з 30 липня
aimg Олена Чупровська
ЄС змінив умови тимчасового захисту для українців: без якої відмітки відмовлять Фото: Нове рішення ЄС посилило вимоги до українських біженців (Getty Images)
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Українцям, які виїжджають за кордон, радять обовʼязково отримувати штамп про перетин кордону в паспорті - без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

Навіщо потрібен штамп про виїзд

Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Щоб уникнути проблем із оформленням захисту в державах-членах ЄС, українцям радять отримувати штамп про виїзд з України ще на кордоні. Ця відмітка є прямим підтвердженням дати виїзду для міграційних служб у Європі.

Хто має вимагати відмітку

У посольстві наголосили: правило стосується всіх без винятку. Відмітку ставлять офіцери прикордонної служби України під час перетину кордону.

Де перевірити інформацію про перетин кордону

Якщо людина вже перебуває за межами України, офіційну інформацію про перетин державного кордону можна отримати у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Звернутися можна через офіційний сайт відомства.

Детальніші рекомендації щодо оформлення тимчасового захисту найближчим часом опублікують на сайтах Міністерства закордонних справ та закордонних дипломатичних установ України.

Тим часом РБК-Україна раніше писало про правила виїзду за кордон з домашніми тваринами.

Держпродспоживслужба тоді радила готувати ветеринарні документи заздалегідь, оскільки вимоги ЄС передбачають чипування тварини, чинну вакцинацію проти сказу та міжнародний ветеринарний сертифікат.

Нагадаємо, українкам для отримання захисту в ЄС також доведеться доводити, що вони не ухиляються від військової служби.

У Єврокомісії пояснили, що рішення Ради ЄС не передбачає розмежування за статевою ознакою і стосується як чоловіків, так і жінок.

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