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Глава МИД Германии заявил, что украинским мужчинам пора возвращаться на родину

06:57 09.09.2026 Ср
2 мин
Немцы знают, кто получает соцвыплаты или имеет вид, и готовы этим поделиться
aimg Екатерина Коваль
Фото: Германия может передать данные об украинских мужчинах (Getty Images)

Украинские мужчины призывного возраста, которые находятся в Германии, должны вернуться домой. Берлин готов помочь украинским властям их идентифицировать - в частности через данные о социальных выплатах, регистрации или видах на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и слова главы МИД Германии Иоганна Вадефуля.

Вадефуль подчеркнул: украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой. По его словам, власти Германии знают, кто именно здесь проживает - в частности, кто получает социальную помощь, зарегистрирован или имеет вид на жительство.

Берлин готов поделиться этими данными с Киевом, чтобы помочь идентифицировать таких мужчин.

Вадефуль также рассказал, что Украина должна покупать больше оружия у немецких компаний. Он объяснил это тем, что Германия – самый большой донор Киева, а значит, имеет право рассчитывать на заказы для собственного оборонного сектора.

"Пока мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые получаем в Германии", - заявил министр.

Заявление министра прозвучало через несколько дней после того, как Германия обвинила Россию в организации попытки дроновой атаки на аэропорт Лейпциг/Галле в августе – по словам властей, тогда едва удалось избежать масштабной катастрофы.

Россия обвинения отрицала. В ответ Берлин отдал приказ закрыть российское консульство в Бонне и российский культурный центр в столице. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинение Германии "началом настоящей войны".

"Мы должны были отреагировать. Это понятно всем", - отверг эти слова Вадефуль.

Напомним, Германия уже отказывала части украинских мужчин во временной защите - новые правила касаются прибывших в страну после 31 июля 2026 года.

Кроме того, ЕС в целом усилил условия временной защиты для украинцев - без штампа о пересечении границы в паспорте могут возникнуть проблемы с оформлением статуса.

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