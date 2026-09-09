Глава МИД Германии заявил, что украинским мужчинам пора возвращаться на родину

Вадефуль подчеркнул: украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой. По его словам, власти Германии знают, кто именно здесь проживает - в частности, кто получает социальную помощь, зарегистрирован или имеет вид на жительство.

Берлин готов поделиться этими данными с Киевом, чтобы помочь идентифицировать таких мужчин.

Вадефуль также рассказал, что Украина должна покупать больше оружия у немецких компаний. Он объяснил это тем, что Германия – самый большой донор Киева, а значит, имеет право рассчитывать на заказы для собственного оборонного сектора.

"Пока мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые получаем в Германии", - заявил министр.

Заявление министра прозвучало через несколько дней после того, как Германия обвинила Россию в организации попытки дроновой атаки на аэропорт Лейпциг/Галле в августе – по словам властей, тогда едва удалось избежать масштабной катастрофы.

Россия обвинения отрицала. В ответ Берлин отдал приказ закрыть российское консульство в Бонне и российский культурный центр в столице. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинение Германии "началом настоящей войны".

"Мы должны были отреагировать. Это понятно всем", - отверг эти слова Вадефуль.