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Голова МЗС Німеччини закликала допомогти Україні напередодні зими "всім, що є"

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзники України мають допомогти державі розширити протиповітряну оборону та посилити систему енергопостачання в цілому напередодні зими та ймовірних ударів росіян по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Аннелену Бербок, яку цитує Deutsche Welle.

На початку неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить у Києві, Бербок повторила свій заклик до створення "зимової захисної парасольки" для України.

За її словами, це включає в себе розширення протиповітряної оборони, постачання електрогенераторів та посилення енергопостачання в цілому.

"Минулої зими ми бачили, яким жорстоким способом російський президент також веде цю війну, навмисно атакуючи електростанції", - сказала вона.

Міністр додала, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що при 20-градусному морозі водопостачання також вийде з ладу.

"Ми повинні запобігти цьому, наскільки це можливо, всім, що у нас є", - підкреслила Бербок.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

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Електроенергія