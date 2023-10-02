RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Германии призвала помочь Украине накануне зимы "всем, что есть"

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзники Украины должны помочь государству расширить противовоздушную оборону и усилить систему энергоснабжения в целом накануне зимы и вероятных ударов россиян по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Анннелену Бербок, которую цитирует Deutsche Welle.

В начале неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая проходить в Киеве, Бербок повторила свой призыв к созданию "зимнего защитного зонтика" для Украины.

По ее словам, это включает в себя расширение противовоздушной обороны, снабжение электрогенераторами и усиление энергоснабжения в целом.

"Прошлой зимой мы видели, каким жестоким способом российский президент также ведет эту войну, намеренно атакуя электростанции", - сказала она.

Министр добавила, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что при 20-градусном морозе водоснабжение также выйдет из строя.

"Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, всем, что у нас есть", - подчеркнула Бербок.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия