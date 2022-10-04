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Голова МЗС Німеччини пояснила, чому переговори з Путіним не закінчать війну в Україні

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пропозиції президента РФ Володимира Путіна протилежні миру, тому наразі немає шансів на те, що переговори покладуть кінець війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виданню Neue Osnabrucker Zeitung.

"Його пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежно до миру. Це терор і несвобода", - сказала вона.

За її словами, з першого дня російського вторгнення різні країни та міжнародні організації зверталися до Путіна з проханням припинити бомбардування території України, але "єдина відповідь російського президента - нові звірства".

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ заявляли, що після проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України "про мирні переговори не може бути й мови".

При цьому президент України Володимир Зеленський нещодавно наголошував на тому, що діалог з Росією вести поки неможливо, оскільки представники країни-агресора ставлять ультиматуми.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Володимиром Путіним 29 вересня. Зокрема, вони обговорили можливість поновлення переговорів між РФ та Україною.

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Війна в Україні