Глава МИД Германии объяснила, почему переговоры с Путиным не закончат войну в Украине

Предложения президента РФ Владимира Путина противоположны миру, поэтому нет шансов на то, что переговоры положат конец войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Германии Анналены Бербок изданию Neue Osnabrucker Zeitung .

По ее словам, с первого дня российского вторжения разные страны и международные организации обращались к Путину с просьбой прекратить бомбардировки территории Украины, но "единственный ответ российского президента - новые зверства".

"Его предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а затем вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", - сказала она.

Напомним, ранее в Госдуме РФ заявляли, что после проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины "о мирных переговорах не может быть и речи".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркивал, что диалог с Россией вести пока невозможно, поскольку представители страны-агрессора ставят ультиматумы.

В тоже время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор президентм РФ Владимиром Путиным. В частности, они обсудили возможность возобновления переговоров между РФ и Украиной.

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