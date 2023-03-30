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Глава МИД: опасно считать весеннее контрнаступление ВСУ решающим

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Четверг 30 марта 2023 14:02
Глава МИД: опасно считать весеннее контрнаступление ВСУ решающим Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны-союзники Украины не должны считать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ решающим, поскольку это может повлиять на дальнейшую позицию Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что многие западные чиновники рассматривают контрнаступление ВСУ, которое может произойти весной, как решающий момент для Украины, чтобы добиться прорыва и выйти из "тупика получения более существенной помощи".

По словам Кулебы, такой нарратив является опасным для Украины, поскольку если наступление потерпит неудачу, это усилит тех западных чиновников, которые ожидают от нашей страны компромиссов с Россией.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны", - сказал министр.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что борьба Украины за свою свободу сейчас перешла в решающий момент.

Также мы писали, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, решающий момент в войне для Украины наступит этой весной и в начале лета.

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