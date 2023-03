Голова МЗС Канади привітала Фінляндію з ратифікацією вступу до НАТО

У Канаді привітали рішення Туреччини ратифікувати заявку про вступ Фінляндії до НАТО та закликали якнайшвидше прийняти до Північноатлантичного альянсу Швецію.

“Канада була першою державою, що ратифікувала вступ Фінляндії. Це рішення зміцнить Альянс та нашу колективну безпеку. Ми також наголошуємо на важливості якомога швидшого прийому Швеції”, - заявила Жолі.

Canada welcomes Türkiye’s ratification of Finland’s accession to @NATO.



was the first to ratify Finland’s accession. This decision will strengthen the Alliance and our collective security. We also reiterate the importance of Sweden’s accession without delay.