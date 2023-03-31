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Голова МЗС Канади привітала Фінляндію з ратифікацією вступу до НАТО

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П'ятниця 31 березня 2023 06:31
Голова МЗС Канади привітала Фінляндію з ратифікацією вступу до НАТО Фото: Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (twitter.com/MélanieJoly)
Автор: Максим Шушко

Міністерство закордонних справ Канади привітали ратифікацію вступу Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

У Канаді привітали рішення Туреччини ратифікувати заявку про вступ Фінляндії до НАТО та закликали якнайшвидше прийняти до Північноатлантичного альянсу Швецію.

“Канада була першою державою, що ратифікувала вступ Фінляндії. Це рішення зміцнить Альянс та нашу колективну безпеку. Ми також наголошуємо на важливості якомога швидшого прийому Швеції”, - заявила Жолі.

Раніше ми писали, що парламент Туреччини поки що не ратифікував протокол щодо вступу Швеції до НАТО, бо на їх думку, шведський уряд не вживає відповідних заходів.

Нагадаємо, в Данії сумніваються у наявності ресурсів для захисту території своєї держави та виконання зобов'язань перед НАТО.

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