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У Данії заявили про брак ресурсів для виконання зобов'язань перед НАТО

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Данія, Четвер 30 березня 2023 23:29
У Данії заявили про брак ресурсів для виконання зобов'язань перед НАТО Фото: Данія не має ресурсів для виконання зобов'язань перед НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Данії сумніваються у наявності ресурсів для захисту території своєї держави та виконання зобов'язань перед НАТО.

Про це заявив командувач сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Данія є одним із засновників НАТО, однак після завершення холодної війни країна серйозно скоротила свій військовий потенціал. І зараз не вистачає ресурсів для виконання завдання від Північноатлантичного Альянсу створити важку піхотну бригаду.

"Нам потрібно стати сильнішими і виправити все те, чим ми нехтували протягом багатьох років після падіння Берлінської стіни", - заявив Нільсен.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Данії оголосив, що країна має намір повернути витрати на цільовий рівень НАТО в 2% ВВП.

Раніше ми писали, Данія приєдналася до бойкоту фехтувальних змагань через повернення російських та білоруських спортсменів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмігаль розраховує, що Данія стане частиною "повітряної коаліції".

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