Глава МИД Канады поздравила Финляндию с ратификацией вступления в НАТО

В Канаде приветствовали решение Турции ратифицировать заявку о вступлении Финляндии в НАТО и призвали как можно быстрее принять Швецию в Североатлантический альянс.

“Канада была первым государством, ратифицировавшим вступление Финляндии. Это решение укрепит Альянс и нашу коллективную безопасность. Мы также подчеркиваем важность скорейшего приема Швеции”, - заявила Жоли.

Canada welcomes Türkiye's ratification of Finland's accession to @NATO .



