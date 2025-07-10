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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Голова МЗС Італії відкрив конференцію з відновлення України

Фото: Антоніо Таяні, голова Міністерства закордонних справ Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні відкрив Конференцію з відновлення України в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні, якого цитує The Guardian.

"Ми хочемо провести цей захід сьогодні і завтра, тому що віримо в Україну... Ця зустріч не є лише економічною, ми хочемо надіслати чіткий сигнал: Україна не самотня. Ми хочемо підтримати вашу свободу, вашу незалежність", - додав він. 

Після цього Таяні заявив про важливість початку відновлення України вже під час війни, щоб підтримати її критичну інфраструктуру, у тому ж числі й стабільність електромережі. 

Конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України - міжнародна платформа, на якій обговорюються пріоритети, стратегії та фінансування повоєнного відновлення України. У ній беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. Ключові теми включають енергетику, інфраструктуру, цифрову трансформацію, реформи, підтримку малого бізнесу та прозорість використання допомоги.

8 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, які відвідає конференцію з відновлення в Римі.

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Італія