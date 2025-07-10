Глава МИД Италии открыл конференцию по восстановлению Украины

"Мы хотим провести это мероприятие сегодня и завтра, потому что верим в Украину... Эта встреча не является только экономической, мы хотим послать четкий сигнал: Украина не одинока, мы хотим поддержать вашу свободу, вашу независимость", - добавил он.

После этого Таяни заявил о важности начала восстановления Украины уже во время войны, чтобы поддержать ее критическую инфраструктуру, в том же числе и стабильность электросети.