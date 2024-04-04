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Голова МЗС Естонії закликав союзників по НАТО до передачі Україні Patriot

Фото: Маргус Цахкна, голова Міністерства закордонних справ Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Союзники повинні надати Україні швидку військову допомогу, боєприпаси та протиповітряну оборону, зокрема системи Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна під час розмови з журналістами на у Брюсселі.

За словами Цахкна, напередодні він мав двосторонню зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж сторони обговорили боєприпаси, довгострокові зобов'язання, а також протиповітряну оборону. 

"Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, які ми самі не використовуємо, але Україна зазнає інтенсивних атак щодня, 24/7. Тому ми повинні передати ці системи, які не використовуємо, Україні, щоб вона могла захистити своїх людей, цивільну інфраструктуру, а також енергетичну інфраструктуру", - заявив Цакхна. 

Міністр зауважив, що є багато питань, які необхідно розв'язати, але "ми надто любимо дискутувати і дискутувати, але ми маємо виконувати”. Він сподівається, що під час засідання 4 квітня, союзники зможуть ухвалити подальші кроки щодо підтримки України. 

"Україна по праву належить місце в НАТО, і ми справді підтримуємо це на саміті у Вашингтоні. Ми збираємося (зробити — ред.) наступний крок до членства", - додав він. 

Patriot для України 

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

У тому ж числі, 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.

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