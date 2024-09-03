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Глава МИД Эстонии: Венгрия по теме Украины играет за команду противника

Вторник 03 сентября 2024 19:51
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Глава МИД Эстонии: Венгрия по теме Украины играет за команду противника Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Укорщины Виктор Орбан не действует так, как большинство западных стран по поводу войны России в Украине. Он находится на стороне противника.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Я думаю, что Орбан разговаривает со своими избирателями в Венгрии совсем не так, как мы договорились в Европе. К сожалению, именно в этом вопросе Орбан действительно начал играть за команду противника", – сказал Цахкна.

Он также напомнил, что ЕС ничего не сделал для того, чтобы Венгрия не имела права голоса.

"Мы все еще что-то можем. Процедура по статье 7 договора о Европейском Союзе началась, что означало бы приостановление права голоса государства-члена. Я не верю в то, что это произойдет, поскольку для этого потребуется согласие всех 26 стран, но по крайней мере мы хотим создать в ближайшем будущем ситуацию, при которой 21 страна сможет двигаться вперед в этом процессе", – сказал Цахкна.

Председательство Венгрии в ЕС

С 1 июля по 31 декабря 2024 года Венгрия является председателем Совета Европейского Союза. В начале июля Орбан посетил Украину и предложил Киеву прекратить огонь перед мирными переговорами с Россией. Затем он провел переговоры с Путиным и встретился с Си Цзиньпином в Китае.

Послы стран ЕС подвергли критике Орбана за "мирную миссию". Депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права вето из-за таких действий.

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