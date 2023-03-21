Голова МЗС Естонії приїхав до Києва: обговорив зі Стефанчуком вступ України до НАТО

Стефанчук подякував Естонії за надану оборонну підтримку та підкреслив важливість її продовження для України, щоб остаточно зламати плани Росії.

Політики обговорили низку пріоритетних питань, передусім відповідальність Росії: "Зокрема, створення механізму відшкодування шкоди, завданої РФ, створення реєстру збитків та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії".

Голова Ради наголосив на важливості санкційного тиску проти РФ та висловив сподівання, що 11 пакет санкцій стане дієвим проти країни-агресора.

Окрім того, Стефанчук підкреслив, що сьогодні Україна фактично виконує роль країни НАТО, стримуючи російську агресію.

"Висловив сподівання, що найближчим часом буде підписана декларація президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо євроатлантичної інтеграції України. Це допоможе союзникам розпочати дискусію щодо розгляду заявки України на членство в НАТО", - додав він.

Нагадаємо, що вчора ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України, який передбачає надання 1 млн снарядів. Це була ініціатива Естонії.

До того ж, у лютому Естонія виділила новий пакет військової допомоги Україні.

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